Trani, furto nel presepe: la Polizia Locale ritrova il sottratto

E’ una storia a lieto fine quella del pastorello del presepe di Trani, ricercato nelle scorse ore dai suoi compagni che spaesati osservano la sua sparizione da Piazza della Libertà e soprattutto da cittadini e forze dell’ordine. Nelle scorse ore infatti era stato sottratto dal presepe allestito dall’associazione Trani Soccorso, che aveva parlato di un “gesto spregevole che offende un’intera comunità”, invitando i ladri a restituire il sottratto. A chiedere un “ravvedimento silenzioso” anche l’assessore alla Polizia Locale Cecilia Di Lernia, ribadendo anche come l’intera area sia videosorvegliata e ala lavoro sul caso ci fossero già le forze dell’ordine.

A ritrovare la statua sottratta un cittadino, che ha segnalato la presenza della stessa per strada in Via Sant’Angelo. Tutto quindi torna al suo posto in attesa della santa celebrazione del Natale.

