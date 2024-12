Trani, caso Amet: si dimette l’AD Paradiso dopo 70 giorni dalla nomina

E’ un nuovo terremoto quello che ha investito Amet spa, la multiservice in house del Comune di Trani. Dopo appena 70 giorni si è dimesso l’Amministratore Delegato dell’azienda, Paolo Paradiso, ex consigliere comunale nominato dopo le dimissioni del suo predecessore, anch’egli dimessosi dopo pochi mesi di mandato a causa dei contrasti con il primo cittadino Amedeo Bottaro. Quella di Paradiso diventa quindi il più breve mandato della storia dell’Amet dalla sua nascita. L’ormai ex Ad chiarisce di essersi dimesso per motivi personali e non perché in contrasto con il Sindaco. La palla passa ora all’amministrazione che dovrà nominare il terzo amministratore delegato nell’arco di un anno. Critica l’opposizione per la gestione di Amet, in un momento delicatissimo per l’azienda che rischia di perdere diversi servizi.

