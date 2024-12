“Scovare i “furbetti” del superbonus”: l’impegno della Gdf Bat nelle parole del Comandante, Pierluca Cassano

La lotta ai “furbetti” del superbonus in edilizia, la stretta sui reati ambientali, l’implementazione dell’organico a disposizione del Comando provinciale della Bat: sono alcune dei temi affrontati nel corso dell’intervista di fine anno con il Comandante provinciale della Gdf Bat, il colonnello Pierluca Cassano.

Come nel 2024 anche il prossimo anno l’attenzione dei militari delle Fiamme gialle sarà puntata alle truffe realizzate attorno al superbonus in edilizia. Ma anche l’emersione del lavoro in un territorio che il colonnello Cassano definisce “effervescente” sul piano economico, continuerà ad essere una delle priorità delle Fiamme Gialle.

