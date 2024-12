Trani, presentato il progetto per la riqualificazione di Piazza Gradenico

Piazza Gradenico a Trani si prepara alla sua trasformazione. Presentato a Palazzo di Città il programma per la riqualificazione dell’area, storico punto di ritrovo per tanti lavoratori e per le comunità straniere nonché punto di arrivo per i pullman turistici. Una zona che negli ultimi anni ha vissuto una grave fase di abbandono e degrado e che oggi chiede a gran voce dignità. Nel nuovo progetto lo spazio pubblico della piazza è costituito da un ampio ambito multifunzionale adatto ad essere un punto di incontro per la collettività. Tra i principali cambiamenti previsti la chiusura di Via Pedaggio Santa Chiara, al fine di renderla parte integrante della piazza pedonale ricostruendo un nuovo sagrato in pietra che collegherà la piazza all’Ex Convento e alla Chiesa di S. Agostino.

