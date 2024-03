È stata sfiorata una tragedia in zona porto a Trani: parte della facciata di una palazzina antica in via Cambio è crollata in strada all’ora di pranzo, nessuno fortunatamente attraversava la via. Il boato, fortissimo, ha comunque spaventato i residenti che si sono affacciati dalle finestre delle loro abitazioni ed hanno visto parti di muro in frantumi per strada e polveri fitte che hanno annebbiato il tratto. Un residente ha allertato la polizia Locale. Qualcuno ha pensato che fosse stata esplosa una bomba. Dopo qualche minuto è stato possibile comprendere cosa è accaduto: la facciata di una palazzina si è schiantata su un’auto parcheggiata al margine della strada che è stata completamente distrutta. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona, adesso toccherà comprendere l’agibilità della palazzina è da cosa sia dipeso il crollo.

