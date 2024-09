Trani: barca in avaria, 8 persone salvate da Guardia Costiera

Nel pomeriggio di domenica 29 settembre, otto persone sono state tratte in salvo dal personale della Capitaneria di porto di Barletta, dopo che la barca a vela su cui si trovavano ha subito un’avaria a circa tre miglia dalla costa di Trani.

L’imbarcazione, lunga 14 metri, ha riscontrato problemi sia al sistema di timoneria che ai motori. A seguito della richiesta di soccorso, la sala operativa della Guardia costiera ha immediatamente disposto l’uscita dei propri mezzi, allertando anche un rimorchiatore e un peschereccio ormeggiati nel porto di Barletta.

Le operazioni di salvataggio si sono svolte in condizioni meteorologiche avverse, con mare molto mosso e forti venti, come comunicato dalla Capitaneria di porto. Nonostante le difficoltà, gli otto diportisti, tutti italiani, sono stati tratti in salvo e risultano essere in buone condizioni di salute.

La Guardia costiera ha inoltre precisato che, grazie al parziale ripristino del motore dell’imbarcazione in difficoltà, la motovedetta è riuscita a scortarla fino al porto di Trani, concludendo con successo l’operazione di soccorso.

