FRANCAVILLA FONTANA – Per cause ancora in corso di accertamento, dopo l’impatto con un’altra auto è uscito fuori strada, andando a sbattere con incredibile violenza contro un albero d’ulivo. Incidente mortale, nella tarda mattinata di lunedì, sulla strada provinciale che collega Francavilla Fontana e Carosino, a circa due chilometri dal centro abitato della Città degli Imperiali. A perdere la vita è il 58enne del posto Giovanni Eletto, sfortunato conducente della Renault Modus schiantatasi contro l’albero. Eletto, conosciuto da tanti in paese, era un bracciante agricolo.

I soccorsi

Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana ad estrarre il corpo dello sfortunato 58enne dal mezzo accartocciato. Purtroppo, nulla hanno potuto fare gli operatori sanitari del 118, sul posto con due autoambulanze.

Non è in pericolo di vita e, anzi, è risultato quasi illeso, ma sotto shock, il conducente della Wolkswagen Golf coinvolta nell’incidente, registrato su un tratto della Provinciale particolarmente trafficato. Unico punto di collegamento tra Francavilla e Carosino, ma anche zona decisamente popolata anche in inverno. La strada, a ridosso di contrada Torricella, è stata chiusa al traffico, favorendo i soccorsi del 18, ma anche le operazioni di messa in sicurezza dei vigili del fuoco. Con la polizia locale impegnata a regolare il traffico veicolare, sono stati i carabinieri della compagnia ad eseguire tutti i rilievi del caso, inviati poi in Procura. Le operazioni si sono concluse poco prima delle 15.