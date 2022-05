TUTURANO – La comunità di Tuturano è in lutto: in un incidente stradale registrato sabato sera in Germania, nei pressi di Enzkreis, ha perso la vita il 45enne Nicola Tarantino. Con lui è morto un altro giovane italiano, di origini campane, di 35 anni.

Il veicolo, una Mercedes Classe C, era partito da Mühlacker in direzione di Illingen.

Secondo la ricostruzione della polizia teutonica, il veicolo si è schiantato contro un albero e ha preso fuoco. I due occupanti sono rimasti intrappolati e non sono riusciti a liberarsi mentre l’auto veniva avvolta dalle fiamme. Tarantino viveva in Germania per lavoro ma periodicamente faceva rientro a casa.