Tragico incidente a Mesagne, muore una donna

Ancora un mortale sulle strade del brindisino. Una squadra del Comando di Brindisi è intervenuta in serata sulla San Vito-Mesagne per un incidente stradale. Un’auto, per cause ancora da chiarire, è uscita fuori strada e si è capovolta andando a sbattere contro un albero. Un impatto fatale per la conducente, una signora nata nel 1963 che ha perso la vita sul colpo. Sul posto i Vigili del Fuoco di Brindisi che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’ auto, bonificando l’impianto elettrico e del carburante, onde evitare eventuali inneschi. Sul posto anche personale del 118 e carabinieri.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp