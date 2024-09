Tragedia a Saviano: crolla palazzina, muoiono due bambini

Saviano, vicino Napoli, è stata teatro di una tragedia nella notte: il crollo di una palazzina ha causato la morte di due bambini di 4 e 6 anni. Un altro fratello e il padre sono stati estratti vivi dalle macerie, con quest’ultimo ricoverato in gravi condizioni. Le operazioni di soccorso proseguono per trovare la madre dei bambini e un’anziana che viveva nello stesso stabile, ancora intrappolate sotto i resti dell’edificio. La causa del crollo è stata un’esplosione di gas GPL. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha immediatamente convocato il Centro di Coordinamento Soccorsi per monitorare le operazioni.

