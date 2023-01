TORRE SANTA SUSANNA – Nella sua officina abusiva aveva smontato un autocarro risultato rubato. Per questo, alla fine del giudizio, i carabinieri della Stazione di Torre Santa Susanna hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzione Penale della Procura della Repubblica di Brindisi, nei confronti di un 60enne del luogo. L’uomo dovrà scontare la pena di 6 anni, 8 mesi e 14 giorni di reclusione per riciclaggio, reato commesso in Torre Santa Susanna nel 2016. In particolare, nell’autunno di quell’anno, l’uomo fu sorpreso dai Carabinieri della stazione dopo avere smontato un autocarro risultato rubato trovato all’interno di un locale adibito irregolarmente a officina meccanica, gestita dall’arrestato.

L’accusa di riciclaggio e l’arresto

Quel giorno, il 60enne si giustificò con i militari spiegando di avere appena effettuato dei lavori sul mezzo, ma il proprietario del veicolo, successivamente contattato dai Carabinieri, riconobbe alcune delle componenti del suo autocarro, sul quale erano state sostituite delle parti, allo scopo, questa la tesi confermata in giudizio, di ostacolare l’identificazione della provenienza illecita del veicolo. Il veicolo, recuperato dai Carabinieri con le parti rimanenti, fu restituito al legittimo proprietario. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Brindisi.

