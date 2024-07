Tina, la tartaruga sipontina, torna in libertà nel Golfo di Manfredonia

Manfredonia – La tartaruga marina Sipontina, affettuosamente chiamata Tina, è stata rilasciata oggi, domenica 28 luglio. nelle acque del golfo di Manfredonia dopo essere stata curata presso il Centro Recupero Tartarughe Marine di Legambiente.

L’evento, organizzato da Goletta Verde, ha visto la partecipazione dell’equipaggio della goletta e del tartadog Paco, un cane delle unità cinofile specializzate nel trovare nidi di tartaruga per proteggerli.

Sipontina, un esemplare di 16 anni, era stata accidentalmente catturata da una rete a strascico al largo di Zapponeta. Grazie alla pronta segnalazione dei pescatori, è stata soccorsa e portata al centro recupero, dove ha ricevuto le cure necessarie.

Dopo un periodo di osservazione, è stata rimessa in libertà durante una cerimonia documentata in un video realizzato da Elia Andreotti per Legambiente.

La giornata è stata resa speciale dalla presenza di Paco, un labrador di 5 anni, parte della squadra dei “Tartadogs”.

Queste unità cinofile, prime nel loro genere in Italia e in Europa, sono addestrate per individuare nidi di tartaruga nascosti e metterli in sicurezza.

Prima del rilascio di Tina, Paco ha eseguito un’esercitazione sulla spiaggia libera Diomede, simulando la ricerca di un nido di tartaruga.

Il progetto dei Tartadogs fa parte dell’iniziativa europea Life Turtlenest, che si propone di proteggere i nidi di tartaruga Caretta caretta. Le attività sono basate su linee guida sviluppate da Legambiente e dall’ENCI e continueranno per tutta l’estate in Puglia, Lazio, Campania e Toscana.

“L’evento ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra diverse specie per la protezione e la conservazione dell’ambiente. L’alleanza tra Paco e la tartaruga marina è una testimonianza tangibile di come la cooperazione tra animali e umani possa fare la differenza nella salvaguardia della biodiversità”, ha dichiarato Stefano Raimondi, Responsabile Biodiversità di Legambiente.

Le attività del Centro di Recupero Tartarughe Marine di Manfredonia sono supportate dalla campagna di raccolta fondi Tartalove di Legambiente, che permette ai cittadini di adottare simbolicamente le tartarughe marine. Dal 2007, il centro ha salvato 2128 esemplari.

La tappa di Goletta Verde si concluderà martedì 30 luglio a Bari con una conferenza stampa nella sede di Legambiente Puglia, dove verranno presentati i dati del monitoraggio lungo le coste pugliesi e sui laghi pugliesi.

