Foce Varano, volontari in campo contro la plastica

Promuovere la sostenibilità e la tutela degli ecosistemi marini e costieri è l’obiettivo dell’evento in programma domenica 6 aprile a Foce Varano, nel cuore del Gargano. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Plastic Free – con volontari attivi in Puglia e Molise – in collaborazione con l’Associazione degli Operatori Turistici Lago di Varano, e con il patrocinio del Comune di Ischitella e il supporto della Capitaneria di Porto di Rodi Garganico.

La giornata sarà dedicata alla pulizia ambientale delle aree costiere, sempre più minacciate dall’inquinamento da plastica. “È importante unire le forze per proteggere un territorio straordinario come il Gargano, da preservare anche in vista della stagione turistica”, ha dichiarato Silvana Ferrante, vicereferente regionale di Plastic Free Puglia.

La partecipazione dell’associazione degli operatori turistici conferma il ruolo attivo del comparto nel valorizzare e salvaguardare l’ambiente. “Quando istituzioni, cittadini e associazioni lavorano insieme – ha aggiunto Jessica Caccioppolo, referente di Plastic Free Isernia – si può davvero generare un cambiamento positivo”.

L’evento sarà anche un’occasione per fare educazione ambientale, con attività aperte a famiglie, turisti e associazioni locali. L’appuntamento è per le ore 9:00 in Piazza di Foce Varano a Ischitella (FG). La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi sul sito ufficiale www.plasticfreeonlus.it, sezione “Eventi”.

Antonella D'Avola