The forest city. La Sfida dei Cc forestali per il futuro delle città

Roma – “The Forest City” nasce

con l’obiettivo di porre l’accento sul ruolo delle foreste urbane considerate “colonna vertebrale” delle

infrastrutture verdi delle nostre città e ponte di collegamento tra le aree antropizzate e rurali.

Il tema del convegno organizzato, dall’Arma dei Carabinieri, in collaborazione con le autorità di Governo ed enti di studio e ricerca Internazionali ha lo scopo di stimolare nuovi progetti di forestazione urbana anche attraverso soluzioni innovative. Passare dal verde urbano come “arredo” (fragile e puramente estetico) a componente essenziale dell’ecologia urbana, e’ la sfida che porta con sé il messaggio di sensibilizzazione al

rispetto degli alberi e all’attenzione per la biodiversità. Un’occasione concreta per il futuro delle città che può svilupparsi attraverso fondi mirati e risorse provenienti dal piano nazionale di riprese e resilienza

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author