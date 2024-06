Tennis, un torneo per sognare gli Internazionali d’Italia

La strada per incoronare il successore di Alexander Zverev, vincitore dell’ultimo Masters 1000 di Roma, è già tracciata. In uno snodo già cruciale della stagione, il Circolo Tennis “Hugo Simmen” di Barletta e il Circolo Tennis Taranto saranno il teatro di un torneo Open che metterà in palio i posti per le Prequalificazioni degli Internazionali d’Italia.

La data cerchiata in rosso sul calendario è quella di lunedì 24 giugno, con il torneo che andrà avanti simultaneamente nei due circoli pugliesi fino al 6 luglio. All’Hugo Simmen di Barletta si svolgerà il tabellone maschile, mentre a Taranto quello femminile.

