Tennis: Flavia Pennetta porta Brindisi nella Walk of fame

(Di Cristina Cavallo e Dante Sebastio) La brindisina Flavia Pennetta, prima italiana a far parte della top ten WTA, sarà presente nella Walk of Fame dello sport di Roma per volontà del CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano.

La Walk ok Fame è una via lastricato con le targhe dedicate ai miti dello sport nazionale che hanno dato lustro all’Italia in tutto il mondo: si visita percorrendo viale delle Olimpiadi fino allo stadio Olimpico.

“Grazie a Flavia che continua a dare lustro alla città di Brindisi, ma soprattutto al suo grandissimo talento accompagnato da determinazione e sacrificio, un esempio per le nuove generazioni. Evviva Flavia!”, ha commentato Riccardo Rossi, sindaco di Brindisi, sulla sua pagina Facebook.

Nata a Brindisi il 25 febbraio 1982, Flavia è considerata una delle tenniste italiane più forti di tutti i tempi. Ha vinto gli US Open 2015 ed è stata la seconda italiana di sempre, dopo Francesca Schiavone, a essersi aggiudicata un torneo del Grande Slam, battendo in finale la tarantina Roberta Vinci.

Nel corso della carriera ha vinto undici tornei WTA in singolare (compreso il prestigioso torneo di Indian Wells) ed è anche la tennista italiana ad avere accumulato il più alto montepremi in carriera, con un guadagno complessivo di oltre 14.000.000 di dollari.

È stata numero 6 del mondo nel settembre del 2015, poco dopo il trionfo di New York; precedentemente era stata anche la prima tennista italiana a entrare nella top ten della classifica mondiale WTA: il 17 agosto del 2009, vincendo il torneo di Palermo, il Premier di Los Angeles e raggiungendo la semifinale a Cincinnati, inanellando così una serie positiva di quindici vittorie consecutive, record per una tennista italiana. Si è inoltre aggiudicata quattro volte la Fed Cup con l’Italia: 2006, 2009, 2010 e 2013, successi grazie ai quali è stata premiata dal CONI con il Collare d’oro al merito sportivo.

Ha abbandonato definitivamente il tennis al termine della stagione 2015, all’età di 33 anni.

Condividi su...



Linkedin

email

Whatsapp