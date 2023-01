Volley B2/F: Coppa Italia, Fasano cade a Zafferana

Sconfitta esterna per la Pantaleo Podio Volley Fasano con la Cosedil Zafferana. In quel di Acicastello, le ragazze di coach Paolo Totero non riescono ad aver ragione delle brave siciliane. Match molto intenso tra le due formazioni capolista dei propri gironi di campionato che, dinanzi a un discreto pubblico, hanno dato vita a una gara di alto livello tecnico.

A spuntarla sono state le ragazze di coach Claudio Mantarro, che con un gioco veloce e preciso hanno capitalizzato al massimo qualche incertezza delle fasanesi, la cui prestazione è stata condizionata da una forma fisica non proprio favorevole.

Nonostante questo, nei quattro set disputati le gialloblu del presidente Renzo Abete sono rimaste sempre in partita, piazzando in più occasioni break vincenti salvo poi subire il rientro in gara delle siciliane, decisamente più fresche dal punto di vista della tenuta atletica.

“È stata una gara molto combattuta – afferma coach Paolo Totero -. Abbiamo pagato oltre misura una condizione fisica non proprio perfetta contro un roster di buon livello che ha saputo esprimere un buon gioco. Alle ragazze non posso rimproverare nulla dal punto di vista dell’impegno e del sacrificio. La gara di ritorno sarà molto difficile, ma abbiamo tutte le carte in regola per giocarcela al massimo delle nostre potenzialità e caratteristiche tecniche”.

Gara di ritorno in programma sabato 28 gennaio al Salvemini di Fasano con inizio alle ore 19.30.

Cosedil Zafferana-Pantaleo Podio Volley Fasano 3-1 (25-23; 25-22; 22–25; 25-19)

Cosedil Zafferana: Bilardi, Marino, Bontorno, Moltisanti, Riferi, Rapisarda, Lojacono, Sturniolo, Quiligotti. All Mantarro.

Pantaleo Podio Volley Fasano: Distaso, Sibilio, Maggi, Amatori (7), Negro (7), Pichierri, Gallo, Vinciguerra (11), Corallo (14), Trabucco (13), Solarino, Sollecito, Biscardi, Soleti (10). All Totero.

Arbitri: Federico Panaiia e Yuri Armelani.

Condividi su...



Linkedin

email