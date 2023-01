Volley A3/M: Bari, si interrompe a Modica la striscia vincente

Si interrompe a Modica la striscia vincente del Gruppo Stamplast M2G Green Bari nel girone Blu. Il collettivo biancorosso esce sconfitto dal gelido PalaRizza per mano di un’arrembante Avimecc che, trascinata dal palleggiatore Putini, si impone nel decisivo tie-break sul punteggio finale di 15-11.

Gli uomini di coach Spinelli pagano un avvio di gara difficile, segnato da tanti errori nei primi due set e dalla grande aggressività mostrata dai padroni di casa in fase di muro-difesa e al servizio (protagonista nel match il centrale Raso, autore di 21 sigilli).

La grande rimonta operata nel terzo e quarto parziale non evita l’ottava sconfitta stagionale ma consente ai biancorossi di muovere, comunque, la propria classifica con un punto prezioso in ottica quarto posto, attualmente distante due lunghezze.

SESTETTI DI PARTENZA – Mister D’Amico opta per Putini in cabina di regia, Quagliozzi opposto, Capelli e Chillemi in posto 4, Garofalo e Raso al centro e, in conclusione, per Nastasi nel ruolo di libero. Coach Spinelli risponde con la diagonale Leoni-Paoletti, gli schiacciatori Wojcik e Ciavarella, i centrali Persoglia e Deserio e, infine, con Rinaldi a presidio della linea di difesa.

LA CRONACA DEL MATCH – Partenza arrembante dei padroni di casa che, pungenti al servizio con Raso e ordinati a muro con Garofalo e Putini, si impossessano subito del pallino del gioco, costringendo coach Spinelli a richiedere il primo time out dell’incontro sul 9-5. I biancorossi non riescono ad entrare in partita e, fallosi sia a muro che in attacco, scivolano a -7 dagli avversari (19-12, mani-out di Capelli). Quando il set sembra chiuso a favore dei modicani, Wojcik sale in cattedra al servizio, Ciavarella fa la voce grossa a muro ed il Bari si rifà sotto (22-21). Giunti nella fase clou del game, però, è l’Avimecc a spuntarla (25-22), trascinata dal solito Capelli.

Al ritorno in campo, gli uomini di mister D’Amico restano in pieno controllo delle operazioni di gioco e, orchestrati alla perfezione da Putini, volano a +5 su Paoletti e compagni con i muri di Garofalo e Raso (12-7). I baresi fanno fatica in ogni fondamentale e cedono sotto i colpi messi a segno da Quagliozzi e soci (19-10). È il fallo di invasione commesso da Perosoglia a scrivere la parola fine ad un secondo set tutto da dimenticare per la squadra di coach Spinelli (25-14).

Nel terzo game la reazione del Gruppo Stamplast M2G Green non si fa attendere. Grazie ai colpi vincenti di Paoletti e ai muri poderosi di Persoglia, il collettivo biancorosso sorprende i modicani e tenta la fuga (13-18). I siciliani non si disuniscono, risalgono la china con Chillemi e trovano la parità sul 22-22 con una serie di muri realizzati da Princi, Turlà e Raso. A differenza del primo parziale, questa volta sono i biancorossi ad imporsi: il primo tempo vincente di Persoglia e l’errore in attacco di Turlà segnano la fine del set (22-25) e la riapertura del match (2-1).

Alla ripresa delle ostilità, è l’equilibrio a farla da padrone: al sigillo di capitan Paoletti fa seguito quello di Quagliozzi (12-12). Subito dopo le difese di Rinaldi mandano in onda il nuovo allungo biancorosso (15-17), siglato da Wojcik e Paoletti. L’ace di Deserio (17-21) indirizza sempre più il match verso il quinto set, che si materializza con la pronta chiusura di Persoglia (19-24) ed un muro micidiale di Ciavarella su Princi (19-25). Si va al tie-break.

Nell’ultimo atto dell’incontro le due squadre regalano ancora spettacolo sul taraflex del PalaRizza (6-6). Al cambio di campo è il Bari avanti nel punteggio (7-8, out l’attacco di Quagliozzi). Ma non finisce qui. Proprio nel momento decisivo della gara (10-10) ci pensa Putini a lasciare il segno con la sua battuta e a condurre per mano i suoi sul 12-10. L’Avimecc non si ferma più (14-11, a segno anche Chillemi e Capelli) e fa suo il match sul punteggio finale di 15-11.

AVIMECC MODICA 3-2 GRUPPO STAMPLAST M2G GREEN BARI (25-22, 25-14, 22-25, 19-25, 15-11)

AVIMECC MODICA: Putini 5, Quagliozzi 16, Capelli 15, Chillemi 13, Garofalo 3, Raso 21, Nastasi (L1) pos 74%, Turlà 3, Princi 3, Aiello (L2), Firrincieli, Petrone, Saragò. All. Giancarlo D’Amico – vice all. Enzo Di Stefano. Note: errori al servizio 13, aces 7, ricezione pos 66% – prf 44%, attacco 41%, muri vincenti 12.

GRUPPO STAMPLAST M2G GREEN BARI: Leoni 3, Paoletti 24, Wojcik 8, Ciavarella 18, Persoglia 11, Deserio 7, Rinaldi (L) pos 31%, Martinelli, Petruzzelli V., Ferenciac, Petruzzelli F., Giorgio, Marrone (L2). All. Beppe Spinelli – vice all. Francesco Valente. Note: errori al servizio 13, aces 2, ricezione pos 53% – prf 21%, attacco 39%, muri vincenti 19.

Arbitri: Danilo De Sensi e Fabio Scarfò.

Durata set: 29’, 22’, 33’, 29’, 16’.

Condividi su...



Linkedin

email