Team Altamura, la Turris in Coppa Italia per l’esordio tra i professionisti

Eccolo il momento tanto atteso, scocca l’ora della Coppa Italia e per l’Altamura è tempo di prime volte. Domenica alle 21 il “Liguori” di Torre del Greco sarà teatro dell’esordio tra i professionisti dei biancorossi, chiamati ad affrontare la Turris nel primo turno eliminatorio. Un appuntamento, quello con i corallini, che manca da più di sei anni, quando l’11 febbraio del 2018 i murgiani ebbero la meglio in terra campana con un rocambolesco 2-3, sempre da matricola ma nel Girone H di Serie D.

L’attualità racconta di una squadra tutta nuova, ancora nel pieno della preparazione, a pochi giorni dalla conclusione del ritiro, ma volenterosa di passare il turno. Per Daniele Di Donato sarà la prima ufficiale in biancorosso, le sue parole e quelle di Mattia Rolando nel servizio.

