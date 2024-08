Eccellenza, Bisceglie rinforza l’attacco con Pesenti e Polichetti

Il Bisceglie annuncia l’arrivo di due rinforzi per la stagione 2024/2025. Si tratta di Massimiliano Pesenti, esperto centravanti con un passato significativo in Serie C e D e qualche apparizione in Serie B, e del giovane esterno sinistro Giuseppe Polichetti, promettente classe 2002 con esperienze di rilievo in Serie D.

Pesenti, nato a Treviglio il 13 aprile 1987, ha costruito una carriera solida partendo dal settore giovanile dell’Albinoleffe, per poi proseguire in Serie C e D con diversi club, collezionando oltre 100 gol complessivi. Il suo ritorno in nerazzurro, questa volta con la maglia del Bisceglie, promette di portare esperienza e qualità all’attacco stellato.

Polichetti, originario di Trani, ha dimostrato grandi potenzialità nonostante la giovane età, con trascorsi significativi in squadre di vertice della Serie D, come Messina, Francavilla in Sinni e Nardò. Il suo obiettivo è replicare i successi ottenuti e contribuire alla promozione del Bisceglie.

Nel frattempo, con il ritiro estivo in corso a Trinitapoli, la dirigenza nerazzurra ha incontrato i tifosi per discutere del mancato ripescaggio in Serie D e delle problematiche relative allo stadio “Ventura”. I sostenitori hanno espresso preoccupazioni per la possibilità di dover giocare fuori Bisceglie, ma la società ha assicurato il massimo impegno per trovare una soluzione adeguata. L’AS Bisceglie Calcio 1913 ringrazia i tifosi per il sostegno continuo e si augura di poter festeggiare insieme a loro i successi della prossima stagione.

