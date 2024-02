Team Altamura, è il momento della verità: in arrivo un ciclo di fuoco

Adesso i punti iniziano a diventare pesanti, adesso giocare con la spensieratezza che aveva contraddistinto i primi mesi di stagione diventa impensabile: la Team Altamura è pronta a immergersi nella fase più delicata del suo campionato, quella che presumibilmente deciderà le sorti dello stesso. A undici giornate dal termine della regular season, la compagine murgiana, reduce da un qualcosa come cinque pareggi nelle sei partite disputate nel 2024 ma imbattuta dalla fine dello scorso ottobre, occupa la prima posizione in solitaria in classifica con tre lunghezze di margine sul Martina secondo, con quattro sul Nardò terzo e con sette sul Casarano quarto.

Alle porte, però, c’è un ciclo di inferno: si parte domenica dalla trasferta sul campo di un Nardò proveniente dalla rivoluzione tecnica che ha portato all’esonero di Ragno, si prosegue la settimana successiva con la sfida interna contro un Casarano parso in crescita nelle ultime apparizioni, si chiude due settimane dopo, con al centro l’intermezzo di un’altra uscita casalinga – questa volta più abbordabile – contro l’Angri, con l’insidiosissima tappa di Martina. Eccoli qui gli scontri diretti che possono decidere le sorti del Girone H, eccoli qui i veri test di maturità da superare per dimostrarsi grandi e realmente pronti al grande salto. Il rallentamento nelle ultime settimane c’è stato, ma per fortuna dei biancorossi non ha prodotto scossoni di rilievo in graduatoria. Ora servirà non sentire troppo le vertigini tipiche di momenti come questo e tornare a portare a casa il bottino pieno con continuità. Giacomarro e i suoi uomini ci credono, alle loro spalle la spinta di un popolo che non vuole smettere di sognare.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author