US Lecce, Falcone: “Dobbiamo uscire da questo momento tutti insieme”

Lecce – Wladimiro Falcone ha analizzato il momento che sta vivendo il Lecce sottolineando che solo col gruppo potranno tornare i risultati: “Ne parliamo tanto nello spogliatoio, facciamo riunioni soprattutto con i senatori per capire cosa bisogna migliorare. Solo col gruppo, rimanendo uniti possiamo uscirne. Ci sono compagni come Blin, Baschirotto e anche lo stesso Sansone che ci supportano quotidianamente anche da questo punto di vista per uscirne.”.

Il discorso inevitabilmente scivola sui gol subiti sulle palle inattive: “Effettivamente ne abbiamo presi tanti. In Serie A solitamente chi va sulla palla calcia davvero bene e noi, nonostante lavoriamo tanto col mister, capita che perdiamo i riferimenti e subiamo. Sicuramente dobbiamo migliorare rimanendo concentrati per tutto l’arco della gara.”.

Domenica, contro l’Inter, sarà l’ultima gara di un ciclo terribile: “L’Inter sta facendo un campionato pazzesco, anche in Europa sta dimostrando di essere in un momento incredibile e noi dobbiamo affrontare la gara con la massima concentrazione. Sicuramente dalla domenica successiva inizia il nostro mini campionato e lì non possiamo sbagliare, dobbiamo arrivare primi per arrivare al nostro obiettivo che è la zalvezza.”.

