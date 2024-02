Eccellenza, Sant’Arcangiolese-Sarnese 1-2: cosa serve al Manduria per vincere il triangolare

La seconda partita del Girone G di Coppa Italia di Eccellenza ha visto sfidarsi Sant’Arcangiolese e Sarnese. Il match è terminato 2-1 in favore degli ospiti con in gol Cassandro, Evacuo e Zinno. La Sarnese sale dunque a quota 4 punti, mentre la Sant’Arcangiolese resta a zero, venendo di fatto eliminata aritmeticamente dal triangolare. Mercoledì 28 febbraio il Manduria ospiterà proprio la Sant’Arcangiolese per l’ultimo turno: per accedere ai quarti di finale, i biancoverdi dovranno vincere con due reti di scarto. Dall’eventuale 3-2 in poi, basterà anche un solo gol di scarto, qualunque sia il risultato finale.

