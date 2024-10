Team Altamura, Di Donato: “Contro il Latina partita di vitale importanza”

La Team Altamura si prepara ad affrontare fuori casa il Latina, in una gara valida per la decima giornata del girone C di Lega Pro. Due vittorie, un pareggio e sei sconfitte: è questo il bottino conquistato, al momento, dai biancorossi. Troppo poco per non ritrovarsi nei bassifondi della classifica, che vede la squadra di Di Donato al diciassettesimo posto con soli 7 punti. Per due componenti della squadra ospite, Eros De Santis e Daniele Di Donato, sarà un ritorno da ex allo stadio Domenico Francioni. Proprio quest’ultimo ha rilasciato delle dichiarazioni in vista del match. Di seguito le sue parole.