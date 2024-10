Monopoli, Colombo: “Il Messina non è solo Anatriello”

Al di là delle difficoltà, oltre l’emergenza. Questo Monopoli ha dimostrato di saper sfidare le avversità, restando nelle zone alte della classifica. Il tecnico dei biancoverdi, Alberto Colombo, si augura che la sua squadra possa gettare il cuore oltre l’ostacolo anche contro il Messina, prossimo avversario del club: “Il Messina è reduce da tre prestazioni importanti contro tre grandi squadre e sta bene dal punto di vista tecnico-tattico. Affronteremo una squadra giovane e ben organizzata. Sarà un’altra partita sul filo dell’equilibrio, dove l’atteggiamento farà la differenza. Abbiamo analizzato i nostri margini di crescita e cercheremo di non ripetere gli errori commessi”.

Anatriello: “Anatriello sta facendo molto bene ma il Messina non è solo lui. Dobbiamo lavorare di squadra, solo così riusciremo ad esaltare i singoli. Non entro nel merito delle difficoltà degli avversari, guardo solo alla mia squadra. Abbiamo saputo ottenere il massimo da questa rosa nonostante i momenti di difficoltà. Vogliamo continuare su questa strada e dare un’ulteriore spinta alla squadra. Ringrazio i miei giocatori, stanno superando ogni aspettativa in questa situazione”.

Indisponibili: “De Risio torna tra i convocati ma stiamo cercando di capire il suo minutaggio. Valutiamo le condizioni di Vazquez, meno preoccupanti, e Angileri. Il morale della squadra, però, è buono. I ragazzi hanno lavorato bene e sono abituati a combattere contro gli ostacoli. La maggior parte degli infortuni, poi, sono di natura traumatica, come quelli di Miceli e Ferrini. Battocchio? Si è fermato in tempo, i giocatori più esperti conoscono meglio il proprio corpo e riescono a gestirsi nei momenti difficili”.

Pochi gol delle punte: “Ho cercato di far capire ad alcuni di loro che apprezzo prevalentemente il loro lavoro per la squadra. Aiutano molto il collettivo in fase difensiva e il gol non deve essere un cruccio. Un attaccante vive per i numeri ma prima o poi le soddisfazioni arriveranno. Non giudico il loro rendimento in base alla concretezza offensiva, continuando a lavorare così manterranno la stima dell’allenatore e della squadra”.

Mercato: “Non è un capitolo chiuso ma non è facile individuare il profilo giusto. Speriamo di avere dei rientri a breve, forse Ferrini e Miceli potranno tornare nel giro di due settimane”.

Minutaggio: “Avevamo degli accordi con la società e abbiamo sempre rispettato il minutaggio. Il piano consiste nel far giocare minimo tre giovani oppure un under in grado di portare la stessa cifra in termini economici. C’è stata una decurtazione del 30% per scelta della Lega, non delle società. Stiamo cercando di dare continuità al lavoro svolto dal settore giovanile con giocatori come Cristallo e Cascella, mentre alcuni giovani hanno bisogno ancora di tempo”.

