“Ponci” e falso, sospeso dalla Asl di Brindisi medico indagato

BRINDISI – Coinvolto nell’inchiesta sui “ponci” che, la scorsa settimana, ha portato a perquisizioni e sequestri in “casa” di 18 indagati, un medico in servizio presso la Asl di Brindisi è stato sospeso dal servizio per trenta giorni, in via cautelare. L’inchiesta, coordinata dalla Procura messapica sulla base delle indagini eseguite dai finanzieri del comando provinciale, mira a fare luce sulle presunte truffe alle compagnie assicurative tramate da un’associazione operante tra le province di Brindisi e Taranto. Nella “rete” ci sarebbe finito anche il medico e alcuni suoi colleghi, oltre ad altri professionisti tra cui noti avvocati.

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, anche di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, falsità materiale commessa dal privato, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

