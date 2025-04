Barletta, Strambelli c’è: nessuna rottura o lesione del crociato

BARLETTA – Soltanto una forte distorsione, nessuna rottura o lesione del crociato. Nicola Strambelli sarà regolarmente a disposizione di Pasquale De Candia per la finale di Teramo tra Barletta e Rovato Vertovese, con il dieci biancorosso pronto a chiudere il cerchio con l’obiettivo triplete distante una sola partita.

Nessuna ripercussione grave dopo l’infortunio occorso durante la discussa amichevole di venerdì mattina al San Nicola. Strambelli, durante l’uno contro uno con Vicari, avrebbe sentito un fastidio lungo la parte posteriore del ginocchio sinistro, riuscendo però a staccare il piede da terra ed evitare conseguenze peggiori.

Il sintomo percepito, traumatico e non muscolare, aveva fatto calare il gelo sul futuro del fantasista, con le prime impressioni che lasciavano presagire l’esito peggiore. Già nelle ore successive, però, con il calciatore già in piedi seppur zoppicando e avvistato in città da numerosi tifosi biancorossi, l’ottimismo sulle sue condizioni è cresciuto progressivamente fino alla risonanza magnetica.

Martedì sera alle 19, Strambelli si è sottoposto agli esami strumentali che hanno escluso qualsiasi danno al crociato sinistro, con la dirigenza biancorossa che ha comunicato l’esito ufficiale durante l’ultima puntata di 1503 poco prima delle 21.

La distorsione potrà essere attenuata nel corso dei prossimi giorni, con Strambelli che verrà monitorato dallo staff del Barletta per arrivare nelle migliori condizioni possibili alla finale di Coppa Italia Dilettanti. L’attesa per rivedere all’opera il numero dieci va di pari passo con quella per i biglietti del Bonolis. I tifosi biancorossi potrebbero ricevere notizie ufficiali sulle modalità di acquisto entro il 25 aprile, ma non si esclude uno slittamento all’inizio della prossima settimana.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author