Francavilla Fontana, smantellata la disastrosa pista ciclabile di viale Madonna delle Grazie

“Un disastro con l’aggravante legato allo sperpero di fondi pubblici”. Scende in campo l’opposizione a Francavilla Fontana per lo smantellamento di buona parte della contestata pista ciclabile di viale Madonna delle Grazie. Alessio Curto di Forza Italia ha annunciato la convocazione della sesta commissione consiliare di cui è presidente “per ascoltare l’assessore Sergio Tatarano e capire le motivazioni che hanno portato allo smantellamento vero e proprio di questa contestata opera pubblica e capire quante e quali risorse sono state utilizzate per essa”.

La pista ciclabile viene così smantellata “senza nemmeno – rimarca Curto – essere mai stata collaudata, finanziata con fondi pubblici, bocciata dai cittadini e dall’opposizione per essere troppo stretta, pericolosa e del tutto inutile”.

Fratelli d’Italia lo aveva detto: sarebbe stato un disastro. “Ma come al solito – sbotta il capogruppo Michele Iaia – nessuno ha ascoltato. Ora lo scempio è sotto gli occhi di tutti. È inaccettabile lo sperpero di denaro pubblico in questo modo, arrecare in maniera così disinvolta tutte queste difficoltà alla popolazione che vive in quel quartiere e soprattutto non rendersi conto della totale mancanza di programmazione di un progetto che fa acqua da tutte le parti”.

