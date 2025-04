Questa sera alle 21 su Antenna Sud ‘Il Salotto del Calcio’

Puntata da non perdere questa sera del ‘Salotto del Calcio’, la trasmissione di Antenna Sud interamente dedicata al campionato di Serie C. Tra gli ospiti in studio Marcello Chiricallo, direttore sportivo del Monopoli; Dennis Morati, ex direttore sportivo della Triestina, Pietro Agoglia, giornalista de’ lacasadic.com; Antonio Bellacicco, giornalista di Antenna Sud e Tiziano Errichiello, giornalista di Foggia Tv.

LA TRASMISSIONE E’ VISIBILE ANCHE IN STREAMING SU WWW.ANTENNASUD.COM (Clicca qui) o scaricando l’APP di Antenna Sud.

