A Tricase Porto molti cantieri e pochi parcheggi, il Sindaco risponde

Bisognerà attendere almeno altri due mesi per vedere nuovamente libero dai cantieri il porto di Tricase, dove dallo scorso autunno sono in corso i lavori di riqualificazione del paesaggio costiero. È quanto afferma il sindaco Antonio De Donno, in vista di una stagione estiva che si preannuncia, ancora una volta, ricca di turisti.

Tra i punti deboli della marina c’è la carenza di parcheggi, che sta destando non poche polemiche da parte dei cittadini e che ha spinto il Comune a cercare una possibile soluzione anche nei terreni privati.

Per di più, una storica area fino ad ora utilizzata dai tricasini per la sosta delle auto è stata recentemente smantellata per essere trasformata in una terrazza panoramica. Un progetto ereditato dalla precedente amministrazione comunale, ma – a detta del Sindaco – necessario e improrogabile.

