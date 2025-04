Previsto il rientro delle barche a Tricase Porto entro il 31 maggio

Il sindaco De Donno non ha dubbi: entro il 31 maggio Tricase Porto riavrà le sue barche. Da mesi, infatti, mancano per via di un ritardo nelle operazioni di dragaggio, ossia di pulizia del fondale e degli accessi al mare utilizzati da imbarcazioni e pescherecci.

Una volta rientrate alla base, si dovrà poi stabilire a chi toccherà la gestione dell’area demaniale del Porto cittadino. Proprio nelle scorse ore il Comune di Tricase ha pubblicato un bando per l’assegnazione di questo spazio. La concessione durerà dieci anni e verrà assegnata sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il concessionario dovrà garantire, a proprie spese, la gestione completa dell’attività portuale e dei servizi previsti dal Regolamento comunale, tra cui ormeggio, pulizia, sicurezza, accessibilità e servizio stagionale di bar e ristoro. Si può fare domanda entro il prossimo 19 maggio, consultando l’Albo Pretorio del Comune.

