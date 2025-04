Matera, i play off nel mirino grazie ai gol di Di Piazza

La vittoria del Matera sull’Angri e le sconfitte di Fasano e Virtus Francavilla, permettono ai biancoazzurri di rituffarsi in corsa per i play off. Il ko contro il Costa d’Amalfi e il pareggio contro la squadra di Coletti, sembravano aver ridotto al lumicino le speranze di Di Piazza e compagni di ambire al quinto posto.

La matematica, però, era l’unica alleata della squadra di Di Gaetano che in quattro giorni ha ridotto il gap da cinque a due punti dal Fasano che attualmente occupa l’ultima casella utile per disputare gli spareggi. A due partite dalla conclusione del campionato, il Matera ritrova il sorriso che mancava da ben sei partite. Eppure, la sfida contro l’Angri non era cominciata proprio nel migliore dei modi. Perché nel primo tempo, chiuso in svantaggio 1-0, era un Matera sulla falsariga delle ultime settimane. E invece, nei secondi 45 minuti i biancoazzurri non solo hanno rimontato l’Angri ma hanno anche offerto una prova per certi versi simile alle ultime sfide del 2024.

Matera che riaggancia i play off a sole due partite dalla conclusione del campionato. Nella trasferta di Ugento e nel match interno contro la Nocerina, i ragazzi di Di Gaetano sono chiamati a fare bottino pieno, aspettando i risultati di Fasano e Virtus Francavilla. Scontri diretti che i biancoazzurri hanno a favore solamente con la squadra di Coletti e il Nardò, attualmente un punto sotto ai lucani.

Matera che può contare anche sull’ottimo momento di Matteo Di Piazza. Tre reti realizzate contro Virtus Francavilla e Angri, cinque se consideriamo le ultime quattro. E proprio i gol dell’attaccante siciliano servono ai biancoazzurri per giocarsi tutte le carte play off a 180 minuti dalla conclusione di questo campionato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author