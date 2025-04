Scambio politico-mafioso, chiesti 4 anni per l’ex sindaco di Statte

20 anni di reclusione per Davide Sudoso, 4 anni e 5 mesi per Francesco Andrioli. Il primo è ritenuto a capo della presunta organizzazione criminale, l’altro è l’ex sindaco di Statte, in provincia di Taranto. Queste le richieste di condanna che spiccano, tra quelle avanzate oggi dal pm Stefano Milto De Nozza durante l’udienza preliminare nel tribunale di Lecce, dinanzi al giudice Giulia Proto. A seguito dell’operazione “Dominio” della Guardia di Finanza, 35 imputati avevano scelto il rito abbreviato. Tra loro ci sono anche Sudoso, difeso dagli avvocati Stefano Prontera e Andrea Silvestre e Andrioli, difeso dall’avvocato Nicola Marseglia. Gli arresti scattarono il 15 gennaio dello scorso anno. I reati contestati variano dall’associazione mafiosa allo scambio politico-mafioso, dal traffico di sostanze stupefacenti alle estorsioni, dalla detenzione di armi, al trasferimento fraudolento di valori, agli attentati, ai furti, alle lesioni personali. L’indagine è coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce.

