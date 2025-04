Casarano, elogi dalla Serie A per la vittoria del campionato

Con una lettera ufficiale inviata alla S.S.D. Casarano Calcio, il Parma Calcio ha voluto rendere omaggio alla storica promozione del club salentino in Serie C. Le congratulazioni, espresse a nome del presidente Kyle Krause e dell’intera famiglia crociata, hanno sottolineato l’apprezzamento per il lavoro svolto dalla squadra del presidente Antonio Filograna. Di seguito, il messaggio rivolto al Casarano:

“Spettabile Società, a nome del Presidente Kyle Krause e dell’intera famiglia Parma Calcio desidero congratularmi con il Presidente Antonio Filograna Sergio, il Direttore Fulvio Navone, il Mister Vito Di Bari, lo staff tecnico, i giocatori e i dipendenti del Vostro Club per la meritata promozione al Campionato di Serie C!”

