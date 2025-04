Marti accoglie il procuratore Vaccaro: “Lecce guadagna un presidio forte contro la criminalità”

LECCE – Si è insediato ufficialmente questa mattina Ludovico Vaccaro alla guida della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Lecce, e a poche ore dalla cerimonia è arrivato il messaggio di Roberto Marti, senatore leccese e coordinatore regionale della Lega: “Lecce accoglie oggi un magistrato di assoluto valore, la cui esperienza sarà determinante per rafforzare il presidio della legalità in un territorio che ne ha profondamente bisogno”.

Vaccaro, già Procuratore della Repubblica a Foggia, è noto per il suo lavoro incisivo nella lotta alla criminalità organizzata, in particolare nei confronti delle mafie del Gargano. “Ha dimostrato – ha aggiunto Marti – grande rigore, equilibrio e coraggio nel contrasto a fenomeni complessi e radicati. Sono certo che porterà lo stesso spirito di servizio anche nel distretto leccese”.

L’insediamento di Vaccaro arriva in un momento di rinnovamento profondo della giustizia salentina, con nuovi assetti alla guida di Procura e Tribunale. “È un segnale forte di presenza dello Stato – ha detto Marti – e una risposta chiara a chi pensa di poter agire nell’illegalità. Lecce ha bisogno di istituzioni forti, e oggi fa un passo in avanti in quella direzione”.

Il senatore ha anche voluto ribadire l’importanza del sostegno politico e istituzionale verso la magistratura: “La politica ha il dovere di accompagnare e sostenere chi ogni giorno lavora per garantire giustizia e sicurezza ai cittadini. Al procuratore Vaccaro va il mio sincero augurio di buon lavoro e la disponibilità a collaborare per il bene comune”.

Con l’arrivo di Vaccaro, Lecce rafforza il suo ruolo di presidio giuridico nel Mezzogiorno. Un cambio al vertice che, secondo Marti, può segnare l’inizio di una nuova stagione di fermezza, legalità e fiducia nelle istituzioni.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts