Altamura, Di Donato: “Benevento tra più forti, servirà la partita perfetta”

Alla vigilia della partita contro il Benevento, l’allenatore della Team Altamura, Daniele Di Donato, ha rilasciato delle dichiarazioni durante la conferenza stampa pre-partita. Di seguito, le sue parole.

Sul calendario: “Ci sta mettendo a dura prova, a gennaio non avremo una settimana normale. Va bene così, è il nuovo calcio a cui ci dobbiamo adattare“.

Sul turno di riposo del Benevento: “Il Benevento è composto da giocatori importanti che sanno gestire questi momenti in maniera esemplare. Sappiamo che affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, domani dovremo fare una partita perfetta. Il Benevento è una squadra in salute, con giovani interessanti di cui sentiremo parlare e allenata da un tecnico che ha vinto più volte questa categoria ed è un veterano che sa gestire questi momenti. Ci aspetta un bel banco di prova“.

Sulla partita contro il Benevento: “Cercheremo di fare la nostra gara, non snaturando le nostre idee. Sappiamo che di fronte avremo una squadra forte, con un reparto offensivo davvero forte“.

Sulla squadra: “Dobbiamo giocare con lo stesso spirito con cui abbiamo affrontato Foggia e Sorrento. Ci saranno i nuovi innesti che verranno con noi, abbiamo recuperato anche gli influenzati quindi saremo quasi al completo“.

Sul mercato: “I nuovi arrivati stanno bene, non hanno giocato tantissimo ultimamente nelle loro precedenti squadre ma ci daranno una mano. Sono in costante contatto col Direttore, avevamo fatto un programma e lo stiamo rispettando. I giocatori che sono arrivati sono stati richiesti, hanno le caratteristiche che mi servono e per adesso va benissimo. Vedremo se da qui alla fine ci sarà ulteriore bisogno di rinforzare questa squadra. Dobbiamo capire se e dove intervenire ancora e se capiteranno occasioni all’ultimo minuto“.

Sul campionato: “Il Benevento se la giocherà fino alla fine con 3-4 componenti. A prescindere dalla classifica, che è ottima per il Benevento, affrontiamo una squadra forte con giovani interessanti. Domani è una partita difficile, che affronteremo con la serenità che ci contraddistingue. Cercheremo di fare punti anche a Benevento, le partite si devono giocare tutte perché non c’è un risultato scontato: cercheremo di fare la nostra gara“.

Sull’andata: “L’andata è una partita a sé, non c’è stato dato un rigore clamoroso a 15′ dalla fine e l’angolo da cui è nato il primo gol era inesistente perché c’era un fallo. Disputammo un’ottima gara che ci permise di raccogliere punti successivamente. Non c’è un risultato scontato, ci crediamo e andiamo a Benevento a dimostrare il nostro valore. Sono queste le partite da giocare e da portare a casa“.

