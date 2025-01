Virtus Francavilla, Maletic esclusivo: “Obiettivi chiari, felice di essere qui”

In un’intervista esclusiva concessa ai microfoni di Antenna Sud, Marko Maletic ha commentato così il suo approdo alla Virtus Francavilla: “Sono molto felice di essere qui, di allenarmi con la squadra. Ieri sera sono arrivato per la prima volta allo stadio, ho incontrato la società e ripeto: sono felice di esserci. C’è un obiettivo chiaro, è uno dei motivi che mi ha spinto a dire sì. Questo club ha fatto di tutto per portarmi e spero di far bene e ricambiare la fiducia”.

Sull’obiettivo personale, poi, l’attaccante aggiunge: “L’obiettivo per un attaccante è sempre fare gol, ma voglio aiutare la squadra a fare bene, anche con assist e non solo con la rete”. Bosniaco, forte fisicamente e alto, proprio come Dzeko: “È vero, somiglio a lui, abbiamo anche giocato con la Bosnia. Le caratteristiche sono quelle”. Infine un passaggio sulla coesistenza con Sosa: “Si può giocare in due, è un calciatore molto bravo, siamo profili differenti e questa è una cosa positiva per il mister”.

