Fasano, Agovino: “Mi aspetto un Gravina arrabbiato, preoccupato dal terreno di gioco”

In vista del match che domenica vedrà il Fasano impegnato sul neutro di Matera con il Gravina, il tecnico dei biancazzurri, Massimo Agovino, ha presentato così la gara:

“A Fasano si è creato un clima sereno e disteso in allenamento. La squadra si diverte a stare insieme. Arriviamo al campo motivati e si fanno risultati, favoriti sopratutto dalle vittorie. Veniamo da una vittoria con una diretta concorrente, si viaggia a media playoff per adesso. Ora incontriamo una squadra che viene da risultati negativi, anche loro sono in lotta per non retrocedere. È un altro scontro diretto da cui dovremo uscire con punti. Il Gravina è una squadra che non fa barricate e lascia giocare, questo mi piace. Incontriamo una formazione arrabbiata ed in difficoltà, come dicono i risultati. Il Gravina era partito benissimo, ora lotta insieme a noi per non retrocedere. Bisogna andare lì a caccia di un successo. Loro cercheranno i tre punti, senza costruire alibi mi preoccupa andare su un campo rovinato dalle abbondanti piogge. Bisognerà ingegnare un gioco che non ci appartiene, fatto di palle lunghe. Entrambe le squadre saranno penalizzate dal campo”.

