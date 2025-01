Potenza, De Giorgio: ‘Pensiamo prima al Sorrento, poi al Benevento’

In vista della sfida con il Sorrento, Pietro De Giorgio, allenatore del Potenza, ha chiarito gli obiettivi e la condizione della squadra. “Arriviamo con voglia di riprendere il cammino”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di mantenere alta la concentrazione contro un avversario da non sottovalutare. Il tecnico ha ribadito la scelta di non fare calcoli sul calendario, con il Benevento all’orizzonte: “Ogni partita va affrontata come se fosse l’ultima, è un campionato difficile, serve concentrazione massima”.

“Arriviamo alla sfida con voglia di ricominciare, nonostante lo stop forzato che ha rallentato il nostro percorso. È una partita importante, con un avversario da non sottovalutare: il Sorrento è una squadra attrezzata, nonostante alcune difficoltà recenti nei risultati. Per noi sarà fondamentale affrontarla con grande concentrazione e determinazione.

“Dobbiamo pensare partita dopo partita. Il calendario è denso di sfide importanti contro squadre forti, ma l’attenzione e la voglia devono essere sempre al massimo. Come già detto in altre occasioni, è un campionato complicato, fare calcoli sarebbe controproducente e abbasserebbe la concentrazione.

“Petrungaro sarà a disposizione già cont il Sorrento, ed è una soluzione in più, Siatounis sta crescendo: questi nuovi elementi rafforzano le alternative a disposizione. Inoltre, il mercato del Potenza si può considerare quasi chiuso, poiché il gruppo è unito e non ci sono state richieste di partenze”.

