Eccellenza, Federico Pizzutelli torna al Bisceglie

Dopo un’intensa trattativa, il Bisceglie Calcio riabbraccia Federico Pizzutelli, centrocampista polivalente classe 1995, che conosce già molto bene l’ambiente nerazzurro. Pizzutelli ha infatti vestito la maglia della Vecchia Stella del Sud in due periodi distinti: nella prima parte della stagione 2013/2014 e nella seconda metà del campionato 2015/2016, entrambi in Serie D.

Appena trentenne, il giocatore originario di Bari si distingue per la sua capacità di ricoprire diversi ruoli a centrocampo, grazie a un mix di qualità difensive e offensive. Può essere impiegato come mediano, grazie al suo dinamismo e alla solidità nella fase di copertura, oppure in posizione più avanzata, sulla trequarti, sfruttando visione di gioco e abilità nel fraseggio.

Cresciuto nel settore giovanile del Bari, Pizzutelli ha esordito fra i senior nel 2012/2013 con l’Olympia Agnonese. La prima esperienza a Bisceglie, nel 2013, si è conclusa con 13 presenze e un gol importante nel 4-2 contro la Gelbison. Dopo aver militato in squadre come Torres, Savoia e Potenza, Federico è tornato a Bisceglie nel 2015, lasciando il segno con 4 reti e 2 assist fondamentali per la squadra.

Nel corso della sua carriera, il centrocampista ha vestito numerose maglie, tra cui quelle di Barletta, Vastese, Campobasso, Matelica e Arezzo, fino alle esperienze più recenti a Ragusa e Prato, entrambe in Serie D.

Ora, Pizzutelli è pronto a scrivere un nuovo capitolo con la maglia nerazzurra, rispondendo al richiamo della squadra che sente come casa. Toccherà a lui integrarsi al meglio e mettere la sua esperienza al servizio del Bisceglie, per continuare a far brillare i colori della Vecchia Stella del Sud.

