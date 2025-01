Aps Taras: assemblea straordinaria per sfiduciare il direttivo

Gli associati della Taras 706 a.C. hanno chiesto ufficialmente la convocazione di un’assemblea straordinaria per discutere la revoca del mandato dell’attuale Direttivo. La notizia arriva da un messaggio pubblicato da Gianluca Sostegno sul guestbook dell’associazione: “Vi informo che, unitamente a un gruppo di associati, abbiamo appena inoltrato via Pec una richiesta ufficiale di dimissioni dell’attuale Direttivo ovvero, in subordine, la richiesta di convocazione immediata di un’assemblea straordinaria con all’ordine del giorno le dimissioni del Direttivo e la convocazione di nuove elezioni”.

Secondo l’articolo 12 dello Statuto della Taras, il Direttivo è ora obbligato a convocare l’assemblea straordinaria richiesta. La vicenda potrebbe segnare una svolta per l’assetto gestionale dell’APS Taras 706 a.C. e delineare un nuovo corso per il futuro dell’associazione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author