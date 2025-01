Giugliano-Cerignola 1-3: successo prezioso per gli ofantini

Quando il gioco sembra farsi facile, è proprio lì che possono cominciare le difficoltà. E l’Audace Cerignola riesce a superarle al meglio. Perché la squadra di Raffaele rischia di non chiudere una partita che aveva in totale controllo, contro un Giuliano ma domo. Alla fine è 3-1 per i pugliesi che grazie alle reti di Paolucci, Coccia e Volpe conquista tre punti davvero fondamentali per l’alta classifica.

PRIMO TEMPO – Al primo vero tentativo, l’Audace Cerignola passa in vantaggio. Al 16’ è Achik che inventa per Paolucci che stampa alle spalle di Russo. I pugliesi non riescono a sfruttare l’ottimo momento e il Giugliano trova il l’episodio per riportare il risultato in parità. Al 22’ contatto tra Saracco e Padula in piena area: Andreano di Prato indica il dischetto. E dagli undici metri, l’attaccante dei campani non sbaglia. Il Giugliano, però, va davvero vicino al vantaggio poco dopo con Balde che non sfrutta al meglio un’uscita di Saracco ma serve comunque Padula in piena area: il portiere ospite si riscatta in corner. Padroni di casa che ci riprovano al 35’ con Peluso: palla che termina di poco alta. Audace Cerignola che non riesce a pungere in avanti ma al 42’ si trova con un uomo in più per via del rosso al Oyewale che lascia i suoi in dieci.

SECONDO TEMPO – La squadra di Raffaele ci mette appena 6 minuti a riportarsi in vantaggio. Dal calcio d’angolo di Achik è Visentin a servire di testa Coccia che stampa in rete. L’Audace Cerignola la gestisce ma non la chiude e il Giugliano sfiora il pareggio. Al 20’ è il neo-entrato Njambe che sfrutta un buco difensivo degli avversari e tutto solo davanti a Saracco stampa clamorosamente alto. La chance per chiuderla, la squadra di Raffaele ce l’ha una manciata di minuti dopo: al termine di un bel contropiede, Salvemini si vede negare la gioia dal palo. Il tris però, arriva nel finale. Al 39’ è ancora una volta Paolucci a pennellare un bel cross per il neo-entrato Volpe che incorna in rete per il 3-1 finale.

IL TABELLINO

Giugliano-Audace Cerignola 1-3

Reti: al 16′ pt Paolucci (AC), al 23′ pt Padula (G) su rigore, al 6′ st Coccia (AC), al 39′ st Volpe (AC).

Giugliano (4-3-3): Russo, Oyewale, Caldore, Solcia, Valdesi, Vallarelli (dal 13′ st Njambe), Coleghin, Peluso (dal 28′ st De Paoli), Masala (dal 22′ st D’Agostino), Padula (dal 13′ st Del Sole), Balde (dal 1′ st Minelli). A disposizione: Anacoura, Barosi, Scaravilli, Genovese, Nuredini, Lesi. Allenatore: Bertotto.

Audace Cerignola (3-5-2): Saracco, Visentin, Martinelli, Romano, Coccia (dal 42′ st Ingrosso), Bianchini (dal 42′ st Sainz-Maza), Capomaggio, Paolucci, Russo, Salvemini (dal 42′ st Faggioli), Achik (dal 12′ st Volpe). A disposizione: Greco, Fares, Ruggiero, Parigini, Ligi, Jallow, Velasquez, Gonnelli, Ianzan, Carrozza. Allenatore: Raffaele.

Arbitro: Andreano di Prato

Assistenti: Santarossa di Pordenone e Chiavaroli di Pescara

Quarto Ufficiale: Grasso di Ariano Irpino

Note: Espulso: al 42′ pt Oyewale (G) per rosso diretto. Ammoniti: Peluso, Coleghin, Caldore, Njambe (G) e Achik (AC). Angoli: 5-1 per l’Audace Cerignola. Recupero: 3′ pt e 5′ st. Spettatori: dato non comunicato.

RIVIVI IL MATCH

CRONACA SECONDO TEMPO

50′ – Finisce qui al De Cristoforo! E’ 3-1 per l’Audace Cerignola che conquista tre punti davvero importanti e preziosi per l’alta classifica.

47′ – Match che non ha praticamente più nulla da dire. Audace Cerignola in piena gestione in questo finale. Giugliano che nonostante il doppio svantaggio non accenna a mollare.

45′ – Ci saranno 5 minuti di recupero.

42′ – Triplo cambio per l’Audace Cerignola: escono Coccia, Bianchini e Salvemini, entrano Ingrosso, Sainz-Maza e Faggioli.

41′ – Eccola la terza rete che mette di fatto il match in discesa per la squadra di Raffaele che adesso può pensare a gestire il match.

40′ – Ammonito anche Njambe per i padroni di casa.

39′ – Gol dell’Audace Cerignola! Volpe cala il tris al De Cristoforo! Ottimo cross di Paolucci che pennella il giusto cross per il numero 77 che tutto solo davanti a Russo incorna in rete per il 3-1 degli ofantini.

36′ – Ammonito Caldore nelle fila del Giugliano.

35′ – Dieci minuti, più eventuale recupero, al De Cristoforo. Partita sempre più aperta ma l’Audace Cerignola la prova a chiudere, mentre il Giugliano cerca l’episodio per trovare il pareggio.

31′ – Ammonito Coleghin nelle fila del Giugliano.

28′ – Sostituzione Giugliano: esce Peluso, entra De Paoli. Terminano qui i cambi per Bertotto.

27′ – Peluso! Decide di fare tutto da solo e calcia alto! Ma altro rischio dell’Audace Cerignola.

25′ – Ofantini che continuano a spingere in questa fase. Due corner guadagnati dalla squadra di Raffaele.

23′ – Palo dell’Audace Cerignola! Ofantini ad un passo dal tris! Al termine di un contropiede è Salvemini che prova il diagonale: no del legno che nega la terza rete agli ospiti.

20′ – Clamorosa occasione per il Giugliano! Buco della difesa ofantina, Njambe tutto solo davanti a Saracco calcia clamorosamente alto. Grande rischio per la squadra di Raffaele.

19′ – Fase del match non proprio spettacolare. La squadra di Raffaele è in gestione ma senza rinunciare ad offendere. Giugliano che prova a restare in partita e giocarsi le proprie carte.

15′ – Audace Cerignola che prova anche a gestire in questa fase del match. Giugliano che nonostante tutto non è affatto domo.

13′ – Doppia sostituzione Giugliano: escono Vaccarelli e Padula, entrano Njambe e Del Sole.

12′ – Sostituzione Audace Cerignola: esce Achik, entra Volpe. In questo modo Raffaele vuole evitare altri problemi.

11′ – Ammonito Achik! Ingenuità del numero 19 ofantino che mette in rete quando il gioco era fermo per fuorigioco. E l’arbitro non perdona estraendo il giallo.

9′ – Ottimo momento per portarsi in vantaggio per la squadra di Raffaele che mette il match sui binari giusti. E adesso avanti di una rete e soprattutto di un uomo.

6′ – Gol dell’Audace Cerignola! Nuovo vantaggio per gli ofantini! Tutto nasce dal calcio d’angolo di Achik: palla insidiosa al centro per Visentin che di testa serve Coccia che stampa in rete. Cambia il risultato al De Cristoforo: è 2-1 per la squadra di Raffaele.

3′ – Audace Cerignola che prova a fare la partita adesso, considerato anche l’uomo in più. Giugliano che si ripresenta con un 4-3-2 che proverà a rispondere di rimessa.

0′ – Riprende il match al De Cristoforo! Una sostituzione in casa Giugliano: è uscito Balde, è entrato Minelli.

CRONACA PRIMO TEMPO

48′ – Duplice fischio al De Cristoforo! E’ 1-1 tra Giugliano e Audace Cerignola dopo il primo tempo.

45′ – Saranno 3 i minuti di recupero.

44′ – Match che riprende in questo momento.

43′ – Tra lo scontro di gioco e l’espulsione è ormai da poco più di 3 minuti che non si gioca più.

42′ – Espulso Oyewale! Giugliano che resta in 10 per questo finale e per tutta la ripresa.

41′ – Scontro testa contro testa tra Achik e Peluso. I due giocatori sono a terra.

40′ – Cinque alla conclusione del primo tempo.

35′ – Peluso! Giugliano vicino al vantaggio! Gran bella conclusione del numero 44: palla che si alza di poco sopra la traversa.

33′ – Capomaggio! Palla alle stelle da ottima posizione.

31′ – Ecco lo squillo dell’Audace Cerignola: Coccia mette al centro, palla deviata in corner.

28′ – Adesso meglio il Giugliano che dopo il pareggio sta cercando il vantaggio.

26′ – Saracco! Miracolo del portiere dei pugliesi che rimedia ad un suo errore. Brutta uscita su Balde che perde il tempo del tiro e serve al centro Padula: ottima risposta del numero 12 che respinge in corner.

23′ – Gol del Giugliano! Ha pareggiato Padula dal dischetto! Non sbaglia il numero uno dei campani: palla da una parte, pallone dall’altro. Al De Cristoforo torna la parità: è 1-1 adesso.

22′ – Calcio di rigore per il Giugliano! Contatto in piena area tra Saracco in uscita e Padula. Il signor Andreano di Prato indica subito il dischetto.

19′ – Ci prova Paolucci: effetto strano della sfera. Presa facile per Russo.

18′ – Match che si sblocca al primo vero e proprio affondo. Audace Cerignola che adesso prova a sfruttare il momento favorevole.

16′ – Gol dell’Audace Cerignola! Si sblocca il match al De Cristoforo! Ottima lettura di Achik che serve Paolucci che in piena area stampa alle spalle di Russo, portando avanti i suoi.

14′ – La squadra di Raffaele in questa fase sta cercando maggiormente l’affondo. Capomaggio e Paolucci i più ispirati.

10′ – Paolucci! Si vede per primo l’Audace Cerignola. Ci prova Paolucci con un tiro-cross a provare a beffare Russo che dice di no aprendo la mano.

8′ – Fase di studio in questi primi minuti. Ritmi molto bassi al De Cristoforo in questo avvio.

4′ – Giugliano che prova a farsi vedere subito dalle parti di Saracco. Non si lascia sorprendere la retroguardia pugliese.

1′ – Subito primo giallo del match: è per Peluso del Giugliano.

0′ – Calcio d’inizio al De Cristofaro: è cominciata Giugliano-Audace Cerignola.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

QUI AUDACE CERIGNOLA – Rispetto alle ultime, un solo cambio per Raffaele: c’è Bianchini in mezzo al campo e non Ruggiero. Torna da titolare, dopo aver scontato la squalifica Paolucci. In avanti, confermato il tandem Salvemini-Achik.

QUI GIUGLIANO – Ben quattro le variazioni nel 4-3-3 di Bertotto. Valdesi va a sinistra con Solcia al centro a far coppia con Caldole. In mezzo al campo, c’è Vaccarella e non Genovese. Due novità anche in avanti: con Padula, ci sono Masala e Balde.

Così in campo

Giugliano (4-3-3): Russo, Oyewale, Caldore, Solcia, Valdesi, Vallarelli, Coleghin, Peluso, Masala, Padula, Balde. A disposizione: Anacoura, Barosi, Scaravilli, De Paoli, Del Sole, Njambe, Genovese, Minelli, Nuredini, D’Agostino, Lesi. Allenatore: Bertotto.

Audace Cerignola (3-5-2): Saracco, Visentin, Martinelli, Romano, Coccia, Bianchini, Capomaggio, Paolucci, Russo, Salvemini, Achik. A disposizione: Greco, Fares, Ruggiero, Parigini, Ligi, Ingrosso, Jallow, Faggioli, Sainz-Maza, Velasquez, Gonnelli, Ianzan, Carrozza, Volpe. Allenatore: Raffaele.

Gentili lettori di Antennasud.com, buona sera dallo stadio De Cristofaro e benvenuti alla diretta testuale di Giugliano-Cerignola, match valido per la 23esima giornata del Girone C di Serie C che seguiremo insieme.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author