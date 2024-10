Team Altamura, adesso regna l’entusiasmo. Alle porte il derby con il Monopoli

L’entusiasmo ha sovrastato i timori reverenziali tipici di chi si affaccia per la prima volta in un certo tipo di contesto, la fiducia e la consapevolezza hanno fatto dimenticare le incertezze che avevano contraddistinto le prime uscite di campionato: adesso, finalmente, la Team Altamura dà l’impressione di godersela questa prima storica stagione in Serie C. Il blitz per certi versi clamoroso di Giugliano, maturato con due reti messe a segno in pieno recupero, ha confermato l’evidente crescita della truppa di Di Donato che, messe alle spalle le sfortunate quattro sconfitte consecutive delle prime quattro giornate, è reduce ora da tre risultati utili di fila: se il successo esterno nel derby contro il Taranto ha avuto il merito di sbloccare mentalmente i biancorossi e il pareggio interno contro la Cavese ha rappresentato la continuità, il 3-2 inflitto ai campani ha reso manifesta in modo lampante la personalità di una squadra che non molla mai e che non vuole partire sconfitta contro nessun avversario.

Se il campionato finisse oggi, anche se questo è un discorso relativo dopo appena sette turni, i murgiani sarebbero salvi senza neanche passare dai playout: inimmaginabile fino a qualche settimana fa. Vietato, però, fermarsi sul più bello, anche perché alle porte c’è un confronto di grande fascino contro una delle principali sorprese del raggruppamento, il derby contro il Monopoli di mister Colombo. L’obiettivo è quello di sbloccarsi anche tra le provvisorie mura amiche dello stadio San Nicola, stadio che fino a qui è stato foriero più di amarezze che di gioie. A guidare il fronte offensivo ci sarà ancora una volta Leonetti, autore di due dei tre gol segnati dai pugliesi nello scorso weekend: l’ex Turris e Audace Cerignola ha interrotto la sua astinenza realizzativa e adesso può diventare un fattore per la categoria.

