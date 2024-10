Lega Pro: Matteo Marani rieletto Presidente

Con 57 voti ottenuti su 57 votanti Matteo Marani è stato rieletto Presidente della Lega Pro nel corso dell’Assemblea in svolgimento a Firenze. Presenti in sala tutti i club di Serie C. I lavori si sono aperti questa mattina alle 10 e sono proseguiti per tutta la mattinata. La nuova governance punterà molto sulla valorizzazione dei giovani come ha confermato Gianfranco Zola durante il punto stampa della mattina: “L’obiettivo generale è quello di istruire i ragazzi fin dal settore giovanile, però va data l’opportunità a questi ultimi anche di esordire in prima squadra, anche se non ancora pronti, ma per iniziare un percorso di crescita. Il problema principale è l’attesa e la voglia di attendere per l’inizializzazione di questo processo, questa cosa ci manca e dobbiamo migliorare”.

