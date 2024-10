Barletta Calcio, verso l’inversione dei settori ad Alberobello

BARLETTA – Il Barletta si prepara alla trasferta di domenica sul campo dell’Arboris Belli. I biancorossi, a punteggio pieno e in vetta all’Eccellenza, sono attesi in terra barese per prolungare la striscia di vittorie. Il presidente del club di casa, Vincenzo Pizzarelli, è al lavoro per un’inversione dei settori e per garantire una maggiore affluenza dei tifosi barlettani.

Match da non sottovalutare per il Barletta, che si approccia con rispetto e attenzione. A confermarlo sono le parole di Giovanni Montrone, che durante l’ultima puntata di 1503 sottolinea l’importanza di affrontare tutte le squadre evitando cali di concentrazione.

