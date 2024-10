Matera, la nota del club sullo stadio: “Accolte le nostre richieste per il bene di squadra e tifosi”

“Fc Matera è lieta di comunicare di aver trovato un’intesa con il Comune sul ripristino del manto erboso dello stadio “XXI Settembre – Franco Salerno”. Con questa nota, il Matera annuncia un importante passo in avanti per quanto riguarda l’impianto cittadino.

“Infatti, in data odierna, durante un incontro in Municipio, è stato stabilito che sarà il club biancoazzurro ad intervenire economicamente, in collaborazione con l’attuale soggetto gestore dell’impianto, per effettuare i lavori sul rettangolo verde e, quindi, assicurare un campo all’altezza della città dei Sassi. Inoltre, il Comune ha specificato che si impegnerà per ottenere rapidamente l’omologazione dei fari presenti nella struttura al fine di consentire al club di disputare le gare in ulteriore fasce giornaliere”, continua la nota.

“Pertanto, il presidente Stefano Tosoni e il co-presidente Salvatore Pagliuca si ritengono soddisfatti dell’accordo e ringraziano gli amministratori locali per aver acconsentito alle richieste del club finalizzate a tutelare l’integrità fisica idei calciatori, oltre che le condizioni idonee del terreno per il pubblico materano e un campionato importante come quello della Serie D”, conclude il club.

