Taranto, violento nubifragio: allagamenti, auto bloccate e alberi sradicati

TARANTO – Un violento nubifragio si è abbattuto in serata sul tarantino, allagamenti e gravi disagi per cittadini e automobilisti. Tra le zone della città più colpite, le maggiori difficoltà sono state registrate in Viale Ionio, completamente allagato e a lungo impercorribile, numerose auto infatti sono rimaste in panne e duro lavoro dei Vigili del Fuoco che hanno dovuto soccorrere gli automobilisti bloccati nell’acqua. Ancora un violento acquazzone si è letteralmente scatenato su Taranto, e parte della provincia. I maggiori disagi si sono registrati nel capoluogo dove oltre all’abbondante pioggia, a causa delle forti raffiche di vento e’ stato abbattuto un albero in Via Cesare Battisti, cadendo sulle auto parcheggiate e danneggiandole, fortunatamente non si registrano feriti.

Necessario però l’intervento di un’ambulanza in Viale Ionio per soccorrere una persona colta da malore, ma senza gravi conseguenze.

Disagi in particolare oltre che in Viale Ionio anche in Via Dante, Via Cesare Battisti, Via Cugini e Viale Magna Grecia e Viale Virgilio. Allagamenti anche nelle borgate di Talsano, Lama e San Vito. Alcuni automobilisti sono stati costretti ad abbandonare l’abitacolo e salire sul tetto delle loro auto per mettersi in salvo.

Le strade della città si sono trasformate in veri e propri torrenti. In tilt il centralino dei Vigili del Fuoco, sono state tantissime le chiamate di soccorso giunte da diverse zone della città e della provincia. Impegnate numerose squadre all’opera con le pompe idrovore. Si registrano allagamenti in scantinati e garage.

