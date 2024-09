Lecce, rapina nel supermercato all’orario di chiusura

Sono stati attimi di paura quelli che hanno vissuto clienti e dipendenti dell’Eurospin di Viale della Repubblica, a Lecce.

Intorno alle 20 di lunedì 23 settembre, un uomo ha fatto irruzione all’interno del locale, puntando le casse. Ha minacciato uno de cassieri di farsi consegnare l’incasso, brandendo un oggetto appuntito. Una volta recuperato il denaro, poi, è uscito dal supermercato, facendo perdere le sue tracce.

Immediatamente sono stati allertati gli agenti della Questura di Lecce, i quali hanno raggiunto Viale della Repubblica ed hanno avviato le indagini per risalire all’identità del rapinatore, anche con l’ausilio delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. I poliziotti dovranno scoprire se l’uomo, che aveva il volto coperto da una mascherina sanitaria, avrebbe agito da solo o con l’aiuto di un complice. In fase di quantificazione il valore del bottino portato via dal rapinatore.

