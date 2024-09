Marina Pulsano, anziano cade in giardino: salvato dalla Polizia Locale

MARINA DI PULSANO (TA) – Grazie all’intuito e al coraggio di due agenti della Polizia Locale di Pulsano, e’ stata salvata la vita ad un anziano che vive da solo con il suo cane in una villetta a Marina di Pulsano, nel tarantino. L’episodio è avvenuto intorno alle 20 di lunedì sera, l’uomo era per terra in seguito ad una caduta e non riusciva a rialzarsi. Impegnati in un altro intervento i due Vigili Urbani sono stati attratti dalle richieste di aiuto dell’anziano che si trovava sotto la pioggia tra l’ingresso della casa ed il giardino. Prontamente intervenuti, i due agenti sono riusciti prima ad eludere il cane che, essendo molto protettivo nei confronti del suo padrone, non consentiva il loro ingresso nell’abitazione. Una volta raggiunto il giardino i due Vigili Urbani hanno soccorso l’uomo e chiesto l’intervento del 118. Trasportato in ambulanza all’ospedale di Taranto i sanitari hanno riscontrato un’insufficenza cardiaca ed hanno prestato le cure necessarie.

L’uomo non ha parenti in zona e anche le abitazioni limitrofe in questo periodo sono vuote: pertanto se non ci fosse stato il provvidenziale intervento dei due agenti, l’uomo avrebbe trascorso la notte per terra e sotto la pioggia con conseguenze che avrebbero potuto essere ben più gravi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author