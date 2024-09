Colpo di pistola in aria nella Villa Peripato, vigilante accerchiato

TARANTO – Avrebbe esploso un colpo di pistola in aria a scopo intimidatorio. Assume contorni più definiti il giallo degli spari all’interno della Villa Peripato di Taranto, di cui vi abbiamo dato notizia nelle precedenti edizioni del nostro telegiornale. Stando a quanto appurato dalla Polizia di Stato, sarebbe stato un vigilante notturno a sparare per mettere in fuga una baby gang. I giovani si sarebbero introdotti all’interno della Villa comunale scavalcando la recinzione, in quanto chiusa durante le ore notturne, l’episodio è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Il vigilante sarebbe intervenuto per allontanare i giovani, ma per tutta risposta sarebbe stato accerchiato dai ragazzi. Stando a quanto si apprende potrebbe essere questa la ricostruzione dei fatti curata dagli investigatori una volta appresa la notizia degli spari.

La Villa Peripato è ormai da tempo teatro di raid vandalici notturni messi a segno molto spesso da giovanissimi e proprio per questo motivo nella zona sono stati intensificati i controlli da parte delle forze dell’ordine e dai servizi di vigilanza privata. Le indagini della Polizia sono ancora in corso per fare piena luce su quanto accaduto ed individuare i giovani della presunta baby gang in azione l’altra notte.

